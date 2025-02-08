Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти понимали, что это неизбежно, поэтому перед Новым годом вывели командование всех частей и спецслужбы. При этом, по словам собеседника агентства, в городе остались обычные военнослужащие, чтобы мешать российским солдатам взять его под контроль до инаугурации американского президента Дональда Трампа.

« Д л я [ В л а д и м и р а ] З е л е н с к о г о э т о б ы л о о ч е н ь в а ж н о » , — п о д ч е р к н у л э к с п е р т .

Ранее Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.

Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска.