Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что украинские власти понимали, что это неизбежно, поэтому перед Новым годом вывели командование всех частей и спецслужбы. При этом, по словам собеседника агентства, в городе остались обычные военнослужащие, чтобы мешать российским солдатам взять его под контроль до инаугурации американского президента Дональда Трампа.
«Для [Владимира] Зеленского это было очень важно», — подчеркнул эксперт.
Ранее Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.
Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»
7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска.