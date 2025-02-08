Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска
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Он отметил, что украинские власти понимали, что это неизбежно, поэтому перед Новым годом вывели командование всех частей и спецслужбы. При этом, по словам собеседника агентства, в городе остались обычные военнослужащие, чтобы мешать российским солдатам взять его под контроль до инаугурации американского президента Дональда Трампа.

«Для [Владимира] Зеленского это было очень важно», подчеркнул эксперт.

Ранее Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.

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7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска.

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