Белоусов обратился к взявшим Дзержинск бригадам

Белоусов обратился к бригадам, взявшим Дзержинск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил три бригады ВС России, которые участвовали в освобождении Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой „Славянской“ бригад за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска
О взятии города стало известно 7 февраля.
Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ.