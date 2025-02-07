Белоусов обратился к взявшим Дзержинск бригадам

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил три бригады ВС России, которые участвовали в освобождении Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

« А н д р е й Б е л о у с о в п о з д р а в и л к о м а н д о в а н и е и л и ч н ы й с о с т а в 1 3 2 о т д е л ь н о й г в а р д е й с к о й м о т о с т р е л к о в о й Г о р л о в с к о й о р д е н а Р е с п у б л и к и , 9 о т д е л ь н о й г в а р д е й с к о й м о т о с т р е л к о в о й М а р и у п о л ь с к о - Х и н г а н с к о й о р д е н а Р е с п у б л и к и и 1 о т д е л ь н о й г в а р д е й с к о й м о т о с т р е л к о в о й „ С л а в я н с к о й “ б р и г а д з а у с п е ш н о е в ы п о л н е н и е б о е в ы х з а д а ч п р и о с в о б о ж д е н и и г о р о д а Д з е р ж и н с к Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и » , — с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска

О взятии города стало известно 7 февраля.

Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ.