Оборона Вооруженных сил Украины «трещит по швам», поскольку солдаты находятся в изнуренном состоянии.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post, комментируя взятие Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике.

« У к р а и н с к а я о б о р о н а т р е щ и т п о ш в а м < … > А р м и я Р о с с и и п р о в е л а н е п р е р ы в н у ю г о д и ч н у ю к а м п а н и ю в д о л ь в о с т о ч н о г о ф р о н т а , п о с т е п е н н о о с л а б л я я х в а т к у м а л о ч и с л е н н ы х и и з н у р е н н ы х у к р а и н с к и х в о й с к » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Установление контроля над Дзержинском позволит ВС России ускорить продвижение в ДНР, подчеркнуло издание.

Днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.