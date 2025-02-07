В Генштабе рассказали об изучении западного оружия

Российские специалисты исследовали более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства в 2024 году. Об изучении западного оружия рассказал председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил (ВС) России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная Звезда».

Трушин отметил, что специалисты ознакомились с конструкцией различных морских дронов, баллистических ракет ATACMS, гаубиц M777, минометов M224, противотанковых комплексов NLAW, а также гранатометов АТ4 CS RS и RGW 90. Также в России изучили бронеавтомобили «Козак-2», «Варта», Mastiff и Kirpi.

По словам Трушина, полученные сведения использовали для уточнения технических требований к технике и вооружению, которые разрабатывают в России.

« К р о м е т о г о , д о в о й с к д о в о д я т с я с л а б ы е и у я з в и м ы е м е с т а о б р а з ц о в в о о р у ж е н и я п р о т и в н и к а , а т а к ж е р е к о м е н д а ц и и п о б о р ь б е с в р а ж е с к о й т е х н и к о й , ч т о в к о н е ч н о м с ч е т е п о з в о л я е т в о й с к а м в е с т и б о е в ы е д е й с т в и я б о л е е э ф ф е к т и в н о » , — с к а з а л о н .

В августе 2024 года в «Высокоточных комплексах» сообщили, что специалисты холдинга изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.