Командование ВСУ отказалось признавать потерю Дзержинска

Украинская армия не покинула Дзержинск (украинское название — Торецк), а в городе якобы продолжаются уличные бои.

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Потерю города отказался признавать спикер командования спикер командования группировки «Хортица» Вооруженные силы Украины (ВСУ) Назар Волошин, сообщает издание «Интерфакс-Украина».

« Б о и в Т о р е ц к е п р о д о л ж а ю т с я в г о р о д с к о й з а с т р о й к е . А к т и в н ы е ш т у р м о в ы е д е й с т в и я п р о в о д и т п р о т и в н и к , к о т о р ы й в с е м и с и л а м и и с р е д с т в а м и д а в и т н а н а п р а в л е н и и » , — з а я в и л в о е н н ы й .

Он добавил, что при этом российские войска обладают значительным численным превосходством на этом участке фронта.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.