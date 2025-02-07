Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска

Минобороны России рассказало о значении взятия Дзержинска.

Как сообщили в ведомстве, взятие Дзержинска в ДНР позволит открыть путь для российских сил к Константиновке. Кроме того, выход на новые позиции также позволит российским военным зайти во фланг краматроской группировке ВСУ.

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« Н а ш и в о й с к а з а п я т ь м е с я ц е в б о е в з а Д з е р ж и н с к н а н е с л и п р о т и в н и к у з н а ч и т е л ь н ы е п о т е р и . В С У п о т е р я л и с в ы ш е 7 0 % л и ч н о г о с о с т а в а с в о е й г р у п п и р о в к и – э т о б о л е е 2 6 т ы с . в о е н н о с л у ж а щ и х . П р и э т о м с у т о ч н ы е п о т е р и у к р а и н с к и х в о й с к в с р е д н е м с о с т а в л я л и о к о л о 2 0 0 в о е н н о с л у ж а щ и х у б и т ы м и и р а н е н ы м и . У н и ч т о ж и л и с в ы ш е 2 4 0 т а н к о в и д р у г и х б р о н и р о в а н н ы х м а ш и н , а т а к ж е б о л е е 3 4 0 о р у д и й п о л е в о й а р т и л л е р и и и м и н о м е т о в » , — р а с с к а з а л и в М и н о б о р о н ы .

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска.