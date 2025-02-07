Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска
Минобороны России рассказало о значении взятия Дзержинска.
Как сообщили в ведомстве, взятие Дзержинска в ДНР позволит открыть путь для российских сил к Константиновке. Кроме того, выход на новые позиции также позволит российским военным зайти во фланг краматроской группировке ВСУ.
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«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тыс. военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов», — рассказали в Минобороны.
Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска.