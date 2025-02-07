Из-за политического значения Курской области для президента Украины Владимира Зеленского туда перебрасывают элитные части ВСУ, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, украинская сторона, невзирая на потери, перебрасывает свои лучшие силы на направление, где они подвергаются ударам российских войск.

К у р с к а я о б л а с т ь и т е р р и т о р и я , з а х в а ч е н н а я У к р а и н о й , — э т о п р е з е н т а ц и я « п е р е м о г и » . П о э т о м у о н и с м а н и а к а л ь н ы м у п о р с т в о м п е р е б р а с ы в а ю т с в о и э л и т н ы е ч а с т и н а э т и н а п р а в л е н и я , г д е н а ш и в о й с к а и х у с п е ш н о п е р е м а л ы в а ю т , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

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Матвийчук отметил, что Зеленский рассматривает Курскую область как символ своей победы над Россией и признание ее потери будет означать признание поражения.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для России выгодно наступление ВСУ на Курском направлении, поскольку Киев теряет огромное количество опытных бойцов. По его словам, интенсивные боевые действия в российском регионе уже привели к значительным потерям в рядах украинской армии.