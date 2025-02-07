Индия отказалась от 400 БПЛА с китайскими компонентами из-за страха
Министерство обороны Индии отменило три контракта на поставку для армии 400 транспортных беспилотников с деталями китайского производства, сообщает The Times of India со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По данным МО Индии, такие дроны угрожают кибербезопасности.
К сожалению, некоторые индийские компании используют китайскую электронику и компоненты при производстве беспилотников для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести БПЛА из строя, — сказал собеседник издания.
По словам источника, контроль за использованием китайских компонентов в индийских беспилотниках был усилен после сбоя в 180 разведывательных дронах на границе с Китаем и Пакистаном в 2024 году. Теперь при военной приемке БПЛА тщательно проверяются компоненты, чтобы исключить китайские детали и вредоносные программы. Индийским производителям рекомендовано избегать импорта комплектующих из Китая.
Ранее Министерство финансов Индии попросило своих сотрудников не использовать в работе искусственный интеллект, включая ChatGPT и китайский DeepSeek. Это связано с рисками утечки конфиденциальных правительственных документов и других важных данных.