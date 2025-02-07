Индия отказалась от 400 БПЛА с китайскими компонентами из-за страха

Министерство обороны Индии отменило три контракта на поставку для армии 400 транспортных беспилотников с деталями китайского производства, сообщает The Times of India со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По данным МО Индии, такие дроны угрожают кибербезопасности.

К с о ж а л е н и ю , н е к о т о р ы е и н д и й с к и е к о м п а н и и и с п о л ь з у ю т к и т а й с к у ю э л е к т р о н и к у и к о м п о н е н т ы п р и п р о и з в о д с т в е б е с п и л о т н и к о в д л я в о о р у ж е н н ы х с и л . Э т о с е р ь е з н а я у г р о з а к и б е р б е з о п а с н о с т и и п р о в е д е н и ю в о е н н ы х о п е р а ц и й и з - з а в о з м о ж н о с т и п р о т и в н и к а в ы в е с т и Б П Л А и з с т р о я , — с к а з а л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

По словам источника, контроль за использованием китайских компонентов в индийских беспилотниках был усилен после сбоя в 180 разведывательных дронах на границе с Китаем и Пакистаном в 2024 году. Теперь при военной приемке БПЛА тщательно проверяются компоненты, чтобы исключить китайские детали и вредоносные программы. Индийским производителям рекомендовано избегать импорта комплектующих из Китая.

Ранее Министерство финансов Индии попросило своих сотрудников не использовать в работе искусственный интеллект, включая ChatGPT и китайский DeepSeek. Это связано с рисками утечки конфиденциальных правительственных документов и других важных данных.