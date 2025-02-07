Страны-члены НАТО обсуждали идею отправки своих войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.

В обсуждениях приняли участие представители десятка европейских стран, включая Германию. Общение проходило в неформальном порядке. Главным вопросом обсуждения стал вопрос о том, что «будут делать военные НАТО», если Трамп решит реализовать свои угрозы.

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Отмечается, что страны НАТО даже рассматривали возможность применить пятую статью устава альянса о коллективной обороне. Однако в результате этот вариант был исключен, поскольку этот шаг требует единогласной поддержки со стороны всех 32 участников объединения, в том числе США. Наиболее подходящей европейские страны посчитали четвертую статью, которая позволяет начать экстренные консультации в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности члена НАТО. Также обсуждалось использование сил альянса в тех регионах Арктики, где, по мнению Трампа, есть проблемы с обеспечением безопасности.

Ранее президент США заявлял, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, пригрозив ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.