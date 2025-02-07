Названо количество модернизированного на основе СВО вооружения

Почти двести образцов вооружения модернизировали за время проведения специальной военной операции (СВО).

Количество модернизированных на основе боевого опыта изделий назвал председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил (ВС) России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная Звезда».

« З а в р е м я С В О п р и н я т ы р е ш е н и я п о м о д е р н и з а ц и и б о л е е 1 9 0 о б р а з ц о в в о о р у ж е н и я и у с т р а н е н и ю р я д а н е д о с т а т к о в , в ы я в л е н н ы х в б о я х » , — с к а з а л о н .

Например, военные автомобили начали получать бронекабины и комплекты брони для защиты отдельных элементов.Также российские специалисты проводили исследования, позволившие средствам противовоздушной обороны более эффективно противостоять западным крылаты ракетам Storm Shadow и баллистическим ATACMS.

В январе в зоне СВО заметили КамАЗ с дополнительным бронированием. Машина получила защитные элементы, прикрывающие двери, остекление и капот грузовика. В частности, машину оснастили откидными бронепластинами с амбразурами.