Стало известно, когда Польша начнет патрулировать небо над странами Балтии

Военно-воздушные силы Польши начнут патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО в апреле. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Польши, опубликованном в газете Postimees.

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" В о е н н о с л у ж а щ и е 3 2 - й т а к т и ч е с к о й а в и а б а з ы з а в е р ш и л и о б у ч е н и е и у с п е ш н о п р о ш л и с е р т и ф и к а ц и ю . С 1 а п р е л я о н и н а ч н у т к р у г л о с у т о ч н о е д е ж у р с т в о в Литве, Латвии и Эстонии в рамках миссии Baltic Air Policing", — говорится в сообщении.

Поскольку страны Балтии не имеют своей авиации для контроля воздушного пространства, эту задачу выполняют их союзники по НАТО. С 2004 года истребители стран-участниц альянса на ротационной основе базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторая часть миссии была размещена на авиабазе Эмари в Эстонии.

Россия обязательно ответит на действия НАТО в рамках операции "Балтийский часовой", пообещал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Миссия НАТО началась после обрыва нескольких кабелей, протянутых по дну Балтийского моря. Были задержаны несколько кораблей, как утверждали в Европе — "теневого флота" России. Москву даже обвиняли в причастности к диверсиям на Балтике. Дания пообещала проверять все суда, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".