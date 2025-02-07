ВС РФ освободили Дзержинск в ДНР

Вооруженные силы России освободили город Дзержинск в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в наступательных действиях приняли участие подразделения первой, девятой, 132-1 гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».

ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ