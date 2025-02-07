Опубликовано видео с российским супер-дроном "Вобла", собранным из 4 БПЛА

В Telegram-канале "Осведомитель" показали полет необычного российского дрона, предназначенного для сброса 10-килограммовых противотанковых мин ТМ-62. Как сообщается, этот беспилотник, названный "Вобла", является конструкцией, собранной из четырех БПЛА меньших размеров.

Такое "звено" способно поднимать в воздух массивные грузы в виде гораздо более мощных боеприпасов, чем выстрелы станковых автоматических гранатометов ВОГ-17М.

Ранее неоднократно демонстрировалось, как наши бойцы закидывали в различные защитные сооружения и здания, в которых находились боевики ВСУ, упомянутые выше мины. После чего вражеские объекты буквально складывались. Теперь смертоносные "гостинцы" будут падать на вэсэушников с неба, в том числе в тыловых районах.