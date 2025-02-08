Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

Дзержинск (украинское название — Торецк) после освобождения вновь стал русским городом «во всех смыслах». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

« Т е п е р ь н и у к о г о н е б у д е т н и к а к о й п у т а н и ц ы — Т о р е ц к э т о и л и Д з е р ж и н с к . М ы с м е л о м о ж е м г о в о р и т ь , ч т о Д з е р ж и н с к с н о в а р у с с к и й в о в с е х с м ы с л а х г о р о д » , — п р о к о м м е н т и р о в а л г л а в а р о с с и й с к о г о р е г и о н а о с в о б о ж д е н и е г о р о д а .

7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали 1-я, 9-я и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

ВСУ заминировали окрестности Торецка перед отходом из города

Ранее эксперт Ян Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.