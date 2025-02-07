В Госдуме прокомментировали новость о дополнительной мобилизации

Он отметил, что российская позиция России на правде, которая поддерживает ее действия.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также сообщил, что в нынешних условиях мобилизация неподготовленных граждан может быть бесполезна для ВС РФ.

Военный эксперт Александр Чугай в беседе с Сиб.фм рассказал, что уже 740 тысяч добровольцев заключили контракты, и набор продолжается. Он отметил, что главной задачей является обучение, вооружение и обеспечение боевого взаимодействия личного состава подразделений.

Эксперт подчеркнул, что мобилизация граждан, у которых отсутствует военная подготовка, может осложнить ситуацию.

«Нам совершенно не нужны пушечные люди! Нам нужны обученные бойцы, которые полностью владеют оружием и своей специальностью, способные действовать в составе своих частей. Достичь этого быстро через мобилизацию невозможно. Необходимо продолжать набор контрактников и тщательно их обучать», — отметил Чугай.

Ранее стало известно, что российские войска освободили поселок Дружба в ДНР.