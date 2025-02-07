Стало известно о панике на Украине из-за «хитрой» тактики ВС РФ

Российские войска синхронизировали с беспилотниками «Герань-2» полеты зондов, оснащенных уголковыми отражателями и воспринимаемых средствами противовоздушной обороны Украины как ракеты или бомбардировщики. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, на такую «хитрую» тактику российских Воздушно-космических сил обратили внимание украинские СМИ и пользователи соцсетей. В частности, факт полета аэростатов одновременно с «Геранями» был зафиксирован ночью 6 февраля над Киевской областью, а также в районе Одессы.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что такая «истеричная реакция» на Украине на запуск российских аэростатов с уголковыми отражателями - «хороший пример работы воздухоплавательной техники».

При этом, по мнению Шурыгина, спектр применения ее в военных целях может быть гораздо более широким. В частности, аэростаты могут работать в качестве заграждения с натянутыми сетями и ловить на критичных высотах 20-200 метров атакующие дроны.

Стало известно об использовании ВСУ части «линии Суровикина» против России

Еще одна задача, которая по силам аэростатам, оснащенным аппаратурой для загоризонтного наблюдения, - выявление пусков вражеских беспилотников, ракет, полетов самолетов, вертолетов, считает эксперт.

Ранее оперативное командование армии Польши сообщило о том, что в воздушное пространство страны залетел аэростат из России. При этом, по данным военных, он попал в воздушное пространство Польши случайно, так как сорвался с привязи. И Варшава была заранее предупреждена о том, что в ее сторону движется летающий объект из России.