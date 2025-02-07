В России рассказали о хитрой тактике для перегрузки ПВО Украины

Российские военные начали применять воздушные шары вместе с дронами-камикадзе «Герань-2». Хитрая тактика позволяет перегружать противовоздушную оборону (ПВО) Украины, пишет MK.RU.

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« Н а д р а з л и ч н ы м и р е г и о н а м и Украины зафиксированы полеты российских зондов или воздушных шаров. Эти воздухоплавательные акции синхронизированы с атаками российских беспилотников "Герань-2", а сами зонды оснащены уголковыми отражателями, то есть на радарах украинской ПВО выглядят, как ракеты или бомбардировщики», — рассказали в публикации.

Автор допустил, что «копеечный» воздушный шар с уголковым отражателем может стать целью для зенитного комплекса Patriot, который использует ракеты стоимостью 2-3 миллиона долларов.

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В ноябре 2024 года стало известно, что в зоне специальной военной операции испытают российский аэростат-ретранслятор, который способен увеличивать дальность работы FPV-дронов до 40 километров. Форма и материал аэростата делают его малозаметным для радиолокационных станций противника.