В США предрекли американской армии «азартную игру» с Китаем

США нужно изменить подход к модернизации своей армии для успешной конкуренции с Китаем, обратив внимание на скорость создания новых вооружений и их внедрения. На это указали директор отдела специальных программ Командования воздушной мобильности ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник Программы переосмысления большой стратегии США в Центре Стимсона Келли Грико в колонке для The New York Times (NYT).

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« С а м а я б о л ь ш а я п р о б л е м а д л я л ю б о й а р м и и в м и р н о е в р е м я — э т о п о д г о т о в к а к с л е д у ю щ е й в о й н е . К а к и е в и д ы о р у ж и я , в о з м о ж н о с т и и с т р а т е г и и п о т р е б у ю т с я д л я в е д е н и я б о е в ы х д е й с т в и й и п о б е д ы в к о н ф л и к т е , к о т о р ы й м о ж е т п р о д л и т ь с я о т н е с к о л ь к и х л е т д о д е с я т и и б о л е е ? » — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

В материале подчеркивается, что американские вооруженные силы ждет «азартная игра с огромными последствиями». По данным экспертов, Китай разрабатывает и внедряет новое оружие в пять раз быстрее, чем США. Бремер и Грико призвали сделать процесс ввода в эксплуатацию новых систем более гибким, вместо того чтобы модернизировать старые системы. Они добавили, что украинский конфликт представляет собой «предупреждение для Соединенных Штатов: адаптируйтесь сейчас или останетесь позади».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Пентагон под его руководством сосредоточится на восстановлении воинского духа, модернизации армии и усилении сдерживания угроз.