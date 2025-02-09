Генерал Соболев назвал задачу, которую ВС РФ должны решить до начала переговоров
До начала переговоров с Украиной ВС РФ необходимо взять под контроль Херсон и другие территории субъектов, которые вошли в состав России.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его мнению, время решения этой задачи зависит от того, как будет действовать российская армия.
«Мы должны ещё взять под контроль Херсон, Запорожье и так далее, – подчеркнул он. – Это тоже наша земля. Время зависит от того, как будут действовать наши войска, и прогнозы в этом отношении не совсем оправдываются. Но в том, что наши войска двигаются ежедневно и целенаправленно, никаких сомнений нет. Мы прежде всего до момента каких-то переговоров должны, безусловно, взять те новые субъекты РФ, вошедшие в её состав».
При этом Соболев отметил, что чем быстрее российские войска будут брать под контроль принадлежащие России территории, тем лучше.
«Но на этом останавливаться нельзя ни в коем случае. Даже если мы оставим западную Украину, то из неё Запад в ближайшее время создаст такую анти-Россию и так напичкает оружием, что мы будем вести более кровопролитные боевые действия», – резюмировала генерал-лейтенант запаса.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что России нужны железобетонные гарантии того, что НАТО не выйдет за пределы рубежей 1991 года.
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По его мнению, любое перемирие – это залог будущей войны. Сейчас Россия одерживает победы, в этой связи он считает, что нам нужно, как минимум, забирать Николаев, Одессу, а также всё Приднестровье.