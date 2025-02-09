До начала переговоров с Украиной ВС РФ необходимо взять под контроль Херсон и другие территории субъектов, которые вошли в состав России.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его мнению, время решения этой задачи зависит от того, как будет действовать российская армия.

« М ы д о л ж н ы е щ ё в з я т ь п о д к о н т р о л ь Херсон, Запорожье и так далее, – подчеркнул он. – Это тоже наша земля. Время зависит от того, как будут действовать наши войска, и прогнозы в этом отношении не совсем оправдываются. Но в том, что наши войска двигаются ежедневно и целенаправленно, никаких сомнений нет. Мы прежде всего до момента каких-то переговоров должны, безусловно, взять те новые субъекты РФ, вошедшие в её состав».

При этом Соболев отметил, что чем быстрее российские войска будут брать под контроль принадлежащие России территории, тем лучше.

« Н о н а э т о м о с т а н а в л и в а т ь с я н е л ь з я н и в к о е м с л у ч а е . Д а ж е е с л и м ы о с т а в и м з а п а д н у ю У к р а и н у , т о и з н е ё З а п а д в б л и ж а й ш е е в р е м я с о з д а с т т а к у ю а н т и - Р о с с и ю и т а к н а п и ч к а е т о р у ж и е м , ч т о м ы б у д е м в е с т и б о л е е к р о в о п р о л и т н ы е б о е в ы е д е й с т в и я » , – р е з ю м и р о в а л а г е н е р а л - л е й т е н а н т з а п а с а .

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что России нужны железобетонные гарантии того, что НАТО не выйдет за пределы рубежей 1991 года.

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По его мнению, любое перемирие – это залог будущей войны. Сейчас Россия одерживает победы, в этой связи он считает, что нам нужно, как минимум, забирать Николаев, Одессу, а также всё Приднестровье.