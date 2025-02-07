Российские военные вышли на границу ДНР и Запорожья

После освобождения Великой Новоселки российские войска достигли административной границы Запорожской области с востока. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

" Н а п р и г р а н и ч н о й т е р р и т о р и и с Д Н Р , п о с л е о с в о б о ж д е н и я В е л и к о й Н о в о с е л к и , р о с с и й с к а я а р м и я у ж е н а х о д и т с я у а д м и н и с т р а т и в н о й г р а н и ц ы м е ж д у д в у м я н а ш и м и н о в ы м и р е г и о н а м и — Д Н Р и З а п о р о ж с к о й о б л а с т ь ю . Н а д е е м с я , ч т о д а л ь н е й ш е е п р о д в и ж е н и е п о з в о л и т н а м а т а к о в а т ь у к р е п р а й о н ы в р а й о н е Г у л я й п о л я и О р е х о в а , г д е п р о т и в н и к у д е р ж и в а е т п о з и ц и и и п о с т о я н н о п е р е б р а с ы в а е т т у д а д о п о л н и т е л ь н ы е с и л ы " , — з а я в и л о н .

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31 января Минобороны сообщило, что российские военные за неделю освободили населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Двуречная в Харьковской области.