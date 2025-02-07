Российские войска освободили населенный пункт Дружба в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в еженедельной сводке о ходе спецоперации.

Дружбу заняли подразделения группировки войск «Центр» в ходе продвижения в глубину обороны украинских войск. Кроме того, за неделю они освободили населенные пункты Крымское и Барановка. Нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и иным формированиям.

Потери Украины в зоне ответственности группировки за неделю составили более 3720 военных, 4 танка, в том числе немецкий Leopard, 29 боевых бронированных машин, в том числе американские Bradley и M113, а также шведский бронетранспортер Viking. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 3 западного производства.