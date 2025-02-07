ВКС России сбили в воздушном бою Су-27 Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили Су-27 Воздушных сил Украины в воздушном бою в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

" И с т р е б и т е л ь н о й а в и а ц и е й В К С Р о с с и и в в о з д у ш н о м б о ю с б и т С у - 2 7 В о з д у ш н ы х с и л У к р а и н ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

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3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 поверг в уныние летчиков Вооруженных сил Украины.

Также утром 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.