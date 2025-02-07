ВКС России сбили в воздушном бою Су-27 Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили Су-27 Воздушных сил Украины в воздушном бою в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

ВКС России сбили в воздушном бою Су-27 Украины
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"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

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3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 поверг в уныние летчиков Вооруженных сил Украины.

Также утром 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

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