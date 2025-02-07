Стало известно об использовании ВСУ части «линии Суровикина» против России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо укрепились в Курской области и используют против России часть оборонительных сооружений, известных как «линия Суровикина». Об этом стало известно из слов военного эксперта, бывшего министра госбезопасности Донецкой народной республики Андрея Пинчука, его заявление приводит «Царьград».

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Как утверждает Пинчук, ВСУ задействуют не только эту линию, но и другие российские укрепления. При этом эксперт подчеркнул, что факт использования против России не говорит о качестве возведенных фортификаций.

« Н е л ь з я с к а з а т ь , ч т о э т и и н ж е н е р н ы е с о о р у ж е н и я б ы л и п л о х и м и ( . . . ) П р о с т о о н и н е б ы л и н а с ы щ е н ы л и ч н ы м с о с т а в о м в д о л ж н о й с т е п е н и » , — о т м е т и л Пинчук.

«Линия Суровикина» — собирательное название укреплений, возведенных в зоне специальной военной операции (СВО) для отражения контратак ВСУ в период командования объединенной группировкой войск генералом Сергеем Суровикином. Оборонительные сооружения в Курской области не относятся к этим укреплениям, однако были названы так же по аналогии — в регионе использовались такие же выстроенные в линию пирамидальные бетонные блоки для остановки техники ВСУ.

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6 февраля стало известно о новом наступлении ВСУ в Курской области. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой шли машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытался вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.