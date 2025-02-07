Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В течение недели в зоне специальной военной операции в российский плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с двумя солдатами ВСУ, взятыми в плен спецназом "Ахмат". По его словам, бойцы ВСУ должны сдаваться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Кадыров рассказал, что военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра, оба "здоровы, в прекрасном физическом состоянии".
5 февраля Министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "150 на 150". В пресс-службе отметили, что на данный момент все бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.