В течение недели в зоне специальной военной операции в российский плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

" В т е ч е н и е н е д е л и н а л и н и и б о е в о г о с о п р и к о с н о в е н и я с д а л и с ь в п л е н 1 9 у к р а и н с к и х в о е н н о с л у ж а щ и х " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с двумя солдатами ВСУ, взятыми в плен спецназом "Ахмат". По его словам, бойцы ВСУ должны сдаваться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Кадыров рассказал, что военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра, оба "здоровы, в прекрасном физическом состоянии".

5 февраля Министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "150 на 150". В пресс-службе отметили, что на данный момент все бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.