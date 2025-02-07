Военный эксперт назвал бессмысленным контрнаступление ВСУ в Курской области

Действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжают хвастаться западные СМИ, однако в реальности атаки противника на этом направлении не имеют смысла. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, украинские войска смогли добиться лишь больших потерь в своих рядах.

© Газета.Ru

" П о э т о м у н и к ч е м у с е р ь е з н о м у э т о н е п р и в е д е т . Л и н и я ф р о н т а т а м р а з м о р о ж е н н а я , о б о р о н а т а м е с т ь , р е з е р в ы е с т ь , з а э т и м в с е м с л е д я т и т а к д а л е е . П о э т о м у э т о п р о с т о о ч е р е д н о й э п и з о д " м о г и л и з а ц и и " н а л о в л е н н ы х н а у л и ц а х л ю д е й л и б о , м о ж е т б ы т ь , и д е й н ы х к а к и х - т о п о д в е з л и , к т о е г о з н а е т " , - с к а з а л Ш л е п ч е н к о .

Он добавил, что ВСУ платят высокую цену не только в попытках атаковать, но и при удержании занятых территорий в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.