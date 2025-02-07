В Подмосковье представили доработанный Т-80

Доработанный танк Т-80 с усиленной защитой представили на одном из полигонов в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

© Lenta.ru

Машина получила увеличенный экран для защиты верхней полусферы от ударов дронами-камикадзе. «Мангал» прикрывает крышу башни, моторно-трансмиссионное отделения и корму танка. Заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Шаленый подчеркнул, что в таком виде танк сохраняет свои боевые характеристики.

« С е й ч а с п о р а ж е н и е п р о т и в о т а н к о в ы м и р а к е т а м и о с у щ е с т в л я е т с я о ч е н ь р е д к о , п о э т о м у б о л е е а к т у а л ь н о й с т а н о в и т с я в о т т а к а я п р о т и в о д р о н о в а я з а щ и т а » , — с к а з а л о н .

Кроме того, Т-80 получил систему радиоэлектронной борьбы с расширенным диапазоном и комплекс средств снижения заметности. Специальное покрытие маскирует машину от инфракрасных и радиолокационных средств наблюдения.

В сентябре 2024 года в «Ростехе» рассказали, что российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации.