Формирования киевского режима лишились одной из самых мощных из имеющихся у них самоходных артиллерийских установок - PzH 2000 немецкого производства. Видео размещено в Telegram-канале "Южный фронт".

Как отмечают в другом Telegram-источнике, "Артиллерия", позиция САУ находилась в районе населенного пункта Федоровка (между Артемовском и Краматорском), всего в восьми километрах от линии боевого соприкосновения.

Наши разведывательные беспилотники обнаружили перемещения вражеской боевой машины, а затем по ней ударили дроном, управляемым по оптоволоконному кабелю. В результате атаки на 55-тонной самоходке произошел взрыв боекомплекта.

Гаубицы, обладающие дальностью стрельбы до 67000 метров, всегда располагались на значительном удалении от передовой, и уничтожить их было труднее, чем образцы более старых типов. Но в настоящее время противник испытывает дефицит активно-реактивных дальнобойных боеприпасов и вынужден передвигать артиллерийские установки как можно ближе к фронту, что делает их очень уязвимыми.