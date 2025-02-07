ВС России сорвали две атаки ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ на курском направлении, отражены были две контратаки ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что ВСУ пытались пойти в контрнаступление в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок. Подразделения группировки войск «Север» отразили эти попытки.

ВС РФ нанесли поражение силам танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.

За сутки ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей и другую технику и вооружение.

Накануне, 6 февраля, ВСУ также предпринимали попытки контрнаступления в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок. По оценке Минобороны РФ, тогда Украина задействовала до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы ВСУ предприняли несколько волн атак, все они были отражены.