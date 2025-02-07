Украинские военные нанесли массированный удар по электроподстанции Мелитополя

Утром в пятницу украинская армия произвела массированную атаку на высоковольтную подстанцию в Мелитополе, сообщил глава комиссии ОП России по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Украинские военные нанесли массированный удар по электроподстанции Мелитополя
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В городе зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что персонал подстанции не пострадал.

«В результате данного инцидента в регионе могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии», предупредил глава комиссии.

Рогов добавил, что в ближайшие сутки специалисты примут все меры для восстановления электроснабжения.

Ранее Рогов сообщал, что ВС России отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области.

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