Утром в пятницу украинская армия произвела массированную атаку на высоковольтную подстанцию в Мелитополе, сообщил глава комиссии ОП России по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

В городе зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что персонал подстанции не пострадал.

« В р е з у л ь т а т е д а н н о г о и н ц и д е н т а в р е г и о н е м о г у т н а б л ю д а т ь с я п е р е б о и с п о д а ч е й э л е к т р о э н е р г и и » , – п р е д у п р е д и л г л а в а к о м и с с и и .

Рогов добавил, что в ближайшие сутки специалисты примут все меры для восстановления электроснабжения.

Ранее Рогов сообщал, что ВС России отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области.