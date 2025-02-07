Солдат грузинского легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе сообщил о смерти бойца Мамуки Берии в ходе боя. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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« К с о ж а л е н и ю , в ч е р а м ы п о т е р я л и д в у х г р у з и н < . . . > Д а в и д Д в а л и ш в и л и и М а м у к а Б е р и я » , — з а я в и л о н .

Последний боец является однофамильцем известного советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии. Подробности их гибели неизвестны. Их тела были транспортированы с поля боя.

До этого в зоне спецоперации погиб 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах ВСУ. По данным издания, мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью изданию Sun в городе Краматорск в ДНР, однако он резко отменил его. Командир подразделения военного сообщил, что тот погиб 27 января, получив смертельное ранение в результате атаки беспилотника.

24 января на Украине погиб австрийский наемник-экстремист, воевавший на стороне ВСУ. Телеканал OE24 подтвердил эти данные в австрийском внешнеполитическом ведомстве.