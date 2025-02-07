Пленный ВСУ рассказал о нежелании Киева заканчивать конфликт

Политическое руководство Украины не хочет заканчивать конфликт из-за последующей ответственности. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий Черный, передает ТАСС.

Пленный ВСУ рассказал о нежелании Киева заканчивать конфликт
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«Если, допустим, прекратить войну, им придется отвечать за свои деяния. Таким образом вести войну, как они ведут территориальные центры комплектования, полиция в этом всем содействует», заявил пленный.

Черный добавил, что офицеры наплевательски относятся к подчиненному им личному составу и их состоянию здоровья.

Ранее Черный заявил, что подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой.

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