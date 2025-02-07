Политическое руководство Украины не хочет заканчивать конфликт из-за последующей ответственности. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий Черный, передает ТАСС.

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« Е с л и , д о п у с т и м , п р е к р а т и т ь в о й н у , и м п р и д е т с я о т в е ч а т ь з а с в о и д е я н и я . Т а к и м о б р а з о м в е с т и в о й н у , к а к о н и в е д у т — т е р р и т о р и а л ь н ы е ц е н т р ы к о м п л е к т о в а н и я , п о л и ц и я в э т о м в с е м с о д е й с т в у е т » , — з а я в и л п л е н н ы й .

Черный добавил, что офицеры наплевательски относятся к подчиненному им личному составу и их состоянию здоровья.

Ранее Черный заявил, что подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой.