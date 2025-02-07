Вооруженные силы (ВС) России отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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« Н а с т е п н о г о р с к о м н а п р а в л е н и и у К а м е н с к о г о п р о т и в н и к п р е д п р и н я л д л я у м а н е о б ъ я с н и м у ю п о п ы т к у к о н т р а т а к и » , — р а с с к а з а л о б щ е с т в е н н ы й д е я т е л ь .

Рогов сообщил о попытке контратаки ВСУ в Запорожье силами трех танков и до роты пехоты. По его информации, часть наступавших сил была уничтожена, часть бежала на исходные позиции.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Ранее офицер ВСУ рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, украинской армии потребуется здесь в 10 раз больше войск для обороны населенного пункта.