В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки», — рассказал общественный деятель.
Рогов сообщил о попытке контратаки ВСУ в Запорожье силами трех танков и до роты пехоты. По его информации, часть наступавших сил была уничтожена, часть бежала на исходные позиции.
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Ранее офицер ВСУ рассказал о нехватке людей для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам военнослужащего, украинской армии потребуется здесь в 10 раз больше войск для обороны населенного пункта.