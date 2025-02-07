Предприняв новое наступление на Курском направлении, враг захлебнулся в собственной крови. Все атаки (Минобороны РФ сообщает о восьми накатах) в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок отражены. Потери врага составили 205 человек, 8 танков, 30 ББМ, 5 БМП. Наши проводят зачистку от оставшихся групп противника.

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«Военная хроника» пишет о попытках ВСУ парировать атаки российской армии близ Суджи, а также о рассеивании пехоты врага в районе Фанасеевки и Черкасской Конопельки. «Военкоры русской весны» опубликовали кадры уничтожения бронетехники дроноводами. «Два майора» пишут о боях на подступах к Махновке.

Авиацией сорвана ротация врага в приграничном районе. Дроноводами уничтожены 2 пикапа. В Черкасском Поречном группа спецназа «Ахмат» ликвидировала скопление вражеской пехоты.

Daily Mail пишет о бесполезности нападения ВСУ на Курскую область. Издание приводит слова украинского комроты, называющего вторжение «политической авантюрой».

2 американских журналиста заочно арестованы за незаконное пересечение границы России. Флетчер Янг и Кэтрин Дисс проникли в РФ с территории Украины.

Часовоярское направление. На западе города идут бои. «Военкоры русской весны» сообщают: ВСУ отошли от стадиона, это позволяет нашим продвинуться в микрорайон Шевченко. Имеются успехи в боях за Новосеверный. Наши артиллеристы уничтожили скопление вражеской пехоты.

Покровское (Красноармейское) направление. Российские войска взяли город в клещи.

От врага зачищена северная часть Дачного, пишет WarGonzo.

Идут бои в районе Лысовки, Котлино, Зверево. ВСУ безуспешно контратаковали в Надеждинке и Песчаном. Продолжаются боестолкновения на востоке Новосергеевки.

Наши силовики сообщили: в Удачном уничтожена крупная вражеская группировка. Идут бои за станцию. ВСУ заминировали инфраструктуру горно-обогатительного предприятия.

Богатырское направление. Есть продвижение к Константинополю через Андреевку. Военкор Котенок пишет о боях в районе Раздольного, Новоорчеватого и Отрадного. Наши закрепились в центре и на востоке Андреевки.

Харьковское направление. Минобороны сообщает об уничтожении точек запуска дронов и позиций с живой силой противника.

Торецкое (Дзержинское) направление. Сообщается: враг цепляется в городе за северную окраину, часть одноименной шахты пока под его контролем.

Запорожское направление. «Два майора» пишут о боях в районе Нового Комара, Раздольного и Ровнополя.

Херсонское направление. Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры уничтожения беспилотного катера со взрывчаткой у Днепровского лимана.

Успехи группировок российской армии

Бойцы восточной группировки уничтожили 135 ВСУшников, 3 автомобиля, 2 ББМ.

На счету военных «Запада» – 200 ликвидированных боевиков, станция РЭБ, 4 склада боеприпасов.

«Южане» уничтожили 180 бандеровцев, склад боеприпасов, 3 автомобиля.

Бойцы «Днепра» уничтожили 45 ВСУшников, 2 автомобиля.

Ситуация на международной арене

Посольство РФ во Франции прокомментировало передачу Киеву истребителей Mirage 2000 как «очередной недружественный шаг в адрес России, направленный на эскалацию на Украине. Естественно, подобные действия не могут не вызывать законного осуждения».

Размещение Евросоюзом войск на Украине означает объявление войны, предупредил посол России во Франции Алексей Мешков.

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил: план урегулирования ситуации должен учитывать мнение всех сторон. А Дональд Трамп является единственным человеком, способным завершить конфликт.

Представитель МИД России Мария Захарова: рано говорить о перспективах переговоров, поскольку новая администрация Штатов не имеет четкости и ясности по шагам к урегулированию кризиса.

Трамп считает иначе: по его словам, Вашингтон добивается прогресса в обеспечении остановки военных действий на Украине.

Издание Fatto Quotidiano пишет: конфликт будет завершен, как и обещал Трамп, поскольку все цели Штатов достигнуты.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о получении Киевом истребителей F-16 от Нидерландов.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: все «величие» Зеленского построено на чужих деньгах и чужих смертях.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал укрофюрера марионеткой Вашингтона, не выражающей волю своего народа.