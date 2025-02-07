На Западе сравнили переданные Киеву Mirage с российскими Су-35С

Истребители Mirage 2000-5, которые Франция передала Украине, уступают российским самолетам по основным характеристикам. Возможности западных и российских истребителей сравнили в публикации Military Watch Magazine (MWM).

« И с т р е б и т е л и , п о с т а в л я е м ы е н а У к р а и н у , з н а ч и т е л ь н о у с т у п а ю т и с т р е б и т е л я м В о з д у ш н о - к о с м и ч е с к и х с и л Р о с с и и , т а к и м к а к С у - 3 0 С М и С у - 3 5 , и в р е з у л ь т а т е о н и , к а к п р а в и л о , и з б е г а ю т в о з д у ш н ы х б о е в и в м е с т о э т о г о с о с р е д о т а ч и в а ю т с я н а п р и м е н е н и и с р е д с т в п о р а ж е н и я " в о з д у х - з е м л я " н а б о л ь ш о й д а л ь н о с т и » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Автор подчеркнул, что поставляемые Киеву Mirage и F-16 также уступают советским Су-27, которые ранее составляли основу парка воздушных сил Украины. В частности, западные самолеты уступают Су-27 по дальности полета, грузоподъемности и возможностям радара.

Ранее в феврале министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что на Украину поставили первые истребители Mirage.

В октябре 2024 года военный корреспондент Андрей Коц допустил, что непохожие на F-16 Mirage станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений Киева.