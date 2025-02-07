СБ России: преступления ВСУ не имеют сроков давности

Замсекретаря Совбеза России Александр Гребёнкин заявил, что военные преступления, совершённые украинскими войсками, не имеют сроков давности.

Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ России.

Гребёнкин отметил, что российские правоохранительные органы тщательно документируют и расследуют каждое преступление ВСУ, устанавливаются причастные к атакам, из-за которых страдают мирные жители.

«Осуществляются мероприятия по координации деятельности правоохранительных органов, направленные на то, чтобы перед правосудием предстали все, и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие», — заявил Гребёнкин.

Ранее Гребёнкин сказал, что ВСУ стали чаще применять против мирных граждан оружие большой поражающей силы.