Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с адаптацией новобранцев и их боевым духом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских офицеров.

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« Н о в н ы н е ш н и х о б с т о я т е л ь с т в а х у н а с н е т в р е м е н и , ч т о б ы л ю д и а д а п т и р о в а л и с ь . ( . . . ) Н е х в а т к а л ю д е й о щ у щ а е т с я н а к а ж д о й п о з и ц и и , о с о б е н н о в п е х о т е » , — р а с с к а з а л и з д а н и ю м а й о р 6 8 - й е г е р с к о й б р и г а д ы В С У с п о з ы в н ы м Б а р р а к у д а .

Барракада заявил о необходимости отправлять на передовую новобранцев без должной подготовки, хотя им требуется время на адаптацию. Как отмечает WSJ, офицеры ВСУ на покровском (красноармейском) направлении жалуются на преобладание 40-50-летних новобранцев и их низкую мотивацию. Также один из командиров бригад ВСУ заявил, что эффективность 100 нынешних новобранцев равна эффективности 30 бойцов в начале вооруженного конфликта с Россией.

Ранее силовые ведомства рассказали о ситуации с укреплениями ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщается, украинские военные не успели подготовить фортификации.