Подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Черный, его слова приводит РИА Новости.

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По словам пленного, основной целью территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) было укомплектовать подразделения ВСУ и отправить людей на фронт.

« Н а д о л ж н о с т и ш т у р м о в и к о в , к о м а н д и р о в о т д е л е н и й с т а в и л и б о л ь н ы х , н е п о д х о д я щ и х п о в о з р а с т у л ю д е й . А к т о - т о и в о в с е у ж е и м е л н е о д н о р а н е н и е и л и у в е ч ь е » , — р а с с к а з а л о н .

Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой. При этом его самого сразу же отправили на поле боя, где нужно было «сменить парней на позиции».

Ранее пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов заявил, что число солдат ВСУ в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой народной республике превышает число мирных жителей. По его словам, горожане стараются избегать контакта с солдатами.