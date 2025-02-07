Черный из ВСУ рассказал о комплектовании подразделений «не пойми кем»

Подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Черный, его слова приводит РИА Новости.

Черный из ВСУ рассказал о комплектовании подразделений «не пойми кем»
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По словам пленного, основной целью территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) было укомплектовать подразделения ВСУ и отправить людей на фронт.

«На должности штурмовиков, командиров отделений ставили больных, неподходящих по возрасту людей. А кто-то и вовсе уже имел не одно ранение или увечье», рассказал он.

Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой. При этом его самого сразу же отправили на поле боя, где нужно было «сменить парней на позиции».

Ранее пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов заявил, что число солдат ВСУ в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой народной республике превышает число мирных жителей. По его словам, горожане стараются избегать контакта с солдатами.

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