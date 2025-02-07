Южная Корея впервые за 10 лет получила от России вертолеты

В 2024 году Россия впервые осуществила поставку вертолетов в Южную Корею. При этом экспорт их комплектующих был сокращен на две трети по сравнению с 2023 годом. Соответствующая информация представлена южнокорейской статслужбой.

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В прошлом году объем импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России составил 5,2 миллиона долларов, что соответствует 34,5 тонны. Этот показатель снизился на 69,2 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг минимального уровня с 2022 года.

Помимо деталей, Сеул также впервые с 2014 года приобрел у Москвы летательные аппараты на сумму 4,1 миллиона долларов, передает РИА Новости.

Июльские поставки в Южную Корею российской древесины и изделий дошли до исторически максимальных значений. Стоимость этого импорта в 2024 году оценивалась в 33 миллиона долларов США. Одной из причин роста является резкое увеличение спроса на фанеру. Так, показатели второго месяца лета 2024 года оказались в 1,7 раза выше прошлогодних.

В 2023 году южнокорейские власти расширили список товаров для экспорта в Российскую Федерацию. В перечень внесли промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях и автомобилестроении.