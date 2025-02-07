Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели организовать полноценные укрепления в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.

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Там заявили об отсутствии серьезных укреплений на границе с Днепропетровской областью.

« Е с т ь , к о н е ч н о , о к о п ы , н о э т о г о я в н о н е д о с т а т о ч н о д л я п о л н о ц е н н о й о б о р о н ы » , — з а я в и л и в с и л о в о м в е д о м с т в е .

Сообщается об аналогичной ситуации с южной стороны Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Днепропетровской области.

Ранее в этом регионе сообщали о повреждениях инфраструктуры в результате удара. О пострадавших не сообщается.