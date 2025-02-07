Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели организовать полноценные укрепления в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.
Там заявили об отсутствии серьезных укреплений на границе с Днепропетровской областью.
«Есть, конечно, окопы, но этого явно не достаточно для полноценной обороны», — заявили в силовом ведомстве.
Сообщается об аналогичной ситуации с южной стороны Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Днепропетровской области.
Ранее в этом регионе сообщали о повреждениях инфраструктуры в результате удара. О пострадавших не сообщается.