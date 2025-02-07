Раскрыта ситуация в Курской области на фоне новой атаки ВСУ

Основные логистические пути и позиции в Курской области остаются под контролем российских войск на фоне новой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление приводится в Telegram-канале WarGonzo.

Раскрывая подробности о ситуации под Курском, военный блогер отметил, что ВСУ понесли большие потери в личном составе и бронетехнике. Тем не менее, как утверждает WarGonzo, украинская сторона смогла перекинуть десант, который сейчас находится на подступах к населенному пункту Уланок.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Блогер допустил, что ВСУ будут стремится остаться на занятых рубежах, чтобы обеспечить прибытие дополнительных сил.