В Приднестровье высказались о вопросе утилизации боеприпасов в Колбасне

Министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА Новости, что Россия должна определять, будут ли утилизированы боеприпасы со складов в Колбасне.

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Игнатьев отметил, что это сложный технологический процесс, который непросто реализовать в текущих региональных условиях.

« Р е ш е н и е о с т а е т с я з а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и е й , н о , о ч е в и д н о , ч т о о н о б у д е т п р и н и м а т ь с я с у ч е т о м с о в о к у п н о с т и ф а к т о р о в б е з о п а с н о с т и , к о н т е к с т а в з а и м о о т н о ш е н и й с о с т р а н а м и р е г и о н а , т р а н з и т н ы х а с п е к т о в и т а к д а л е е » , — с к а з а л м и н и с т р .

Он отметил, что ситуация в настоящее время несколько иная, чем в 2019 году, и пока что диалога по этой теме не наблюдается.

В Приднестровье находится оперативное подразделение российских войск, которое является преемником 14-й общевойсковой армии. После распада СССР она была передана под юрисдикцию Российской Федерации. Основная функция подразделения — обеспечение безопасности складов с боеприпасами в селе Колбасна, расположенном на границе с Украиной. Эти склады считаются одними из крупнейших в Европе.

В 2019 году бывший министр обороны России Сергей Шойгу предложил рассмотреть возможность вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Приднестровье. Однако стороны не смогли прийти к единому решению и разработать совместный план действий.

В декабре зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Приднестровью, зажатому между Украиной и недружественной Молдавией, следует быть готовым к нападению. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки РФ об угрозах президента Молдавии Майи Санду «отыграться» на Приднестровье, если Россия не найдет способ доставить газ Кишиневу.