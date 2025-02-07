Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

« П о с л е п о ч т и т р е х л е т б о е в ы х д е й с т в и й У к р а и н е о т ч а я н н о н е х в а т а е т п е х о т ы , ч т о б ы з а н я т ь о к о п ы . П о с л о в а м у к р а и н с к и х о ф и ц е р о в , н а б о л ь ш е й ч а с т и в о с т о ч н о г о ф р о н т а о н и ( В С У – п р и м . р е д . ) ч и с л е н н о е у с т у п а ю т в с о о т н о ш е н и и п о м е н ь ш е й м е р е 5 к 1 » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

На фоне серьезных проблем с численностью личного состава новобранцам в ВСУ не хватает мотивации и боевого опыта, пишет WSJ.

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До этого сообщалось, что украинская армия перевела около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск в пехоту.

Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января.