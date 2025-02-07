Марочко: российские военные взяли под контроль большую часть Часового Яра

Российские войска взяли под контроль большую часть города Часов Яр в ДНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

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" В х о д е а к т и в н ы х б о е в ы х д е й с т в и й в н а с е л е н н о м п у н к т е Ч а с о в Я р В С РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех", - сказал он.

По его данным, под контроль российских военных перешел стадион "Авангард" и городская больница N3.

Штурмовики ВС РФ закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Взяты под контроль три западных жилых квартала и большая часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко, сообщил Марочко.

Кроме того, российские силы взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города и переправу через реку Грузская, добавил эксперт.

4 февраля РИА Новости сообщало, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых военнослужащих в районе Часова Яра.