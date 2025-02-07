Южная Корея начала покупать у России неожиданный вид транспорта

Южная Корея впервые с 2014 года купила у России партию вертолетов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики.

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Сеул купил несколько летательных аппаратов массой более 2 тонн на общую сумму $4,1 млн. Кроме того, страна прибрела у Москвы различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников — на $2,9 млн, а также винты — на $2,04 млн, шасси и их части — на $261 тыс.

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За прошлый год траты республики на покупку частей летательных аппаратов у России сократились на 69,2% — до минимума с 2022 года (раньше поставок не было).

На этой неделе РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны написало, что Южная Корея по итогам 2024 года купила у России ячмень на рекордные $3,8 млн.

В начале февраля стало известно, что России по итогам 2024 года удалось сохранить за собой статус основного экспортера обогащенного урана в Южную Корею. Российская сторона даже смогла нарастить объем поставок этого ресурса в Южную Корею до 48,5% от всего импорта стороны покупателя.

Ранее Южная Корея ввела санкции против России.