Украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой, заявил, что под Курахово были ликвидированы колумбийские наемники. Его слова приводит РИА Новости.

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Дзюба рассказал, что наемники были бывшими спецназовцами, которые воевали в 48-м отдельном стрелковом батальоне под Курахово. Они не прослужили и пары месяцев.

Названы задачи, которые выполняют иностранные наемники на Украине

« Б ы л и у н а с т а м к о л у м б и й ц ы . И х б ы л о н е м н о г о , д о 1 0 ч е л о в е к , п л ю с - м и н у с . И з н и х о с т а л с я т о л ь к о о д и н » , — п о д ч е р к н у л п л е н н ы й .

Ранее сообщалось, что наемники в рядах ВСУ, которые должны прикрывать пути отступления бойцов в Курской области, стреляют в них при попытке оставить позиции. Из-за этого украинские военные сдаются в плен Вооруженным силам России (ВС РФ).