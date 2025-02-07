Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников
Украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой, заявил, что под Курахово были ликвидированы колумбийские наемники. Его слова приводит РИА Новости.
Дзюба рассказал, что наемники были бывшими спецназовцами, которые воевали в 48-м отдельном стрелковом батальоне под Курахово. Они не прослужили и пары месяцев.
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«Были у нас там колумбийцы. Их было немного, до 10 человек, плюс-минус. Из них остался только один», — подчеркнул пленный.
Ранее сообщалось, что наемники в рядах ВСУ, которые должны прикрывать пути отступления бойцов в Курской области, стреляют в них при попытке оставить позиции. Из-за этого украинские военные сдаются в плен Вооруженным силам России (ВС РФ).