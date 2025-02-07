Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали весь центр Покровска (российское название - Красноармейск) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, заминирован центр города в районе рынка и технологического колледжа. По его мнению, перед отходом из города украинские силы подорвут установленную взрывчатку.

" О т р я д ы В С У , п о к и д а ю щ и е г о р о д а и п о с е л к и , в п е р в у ю о ч е р е д ь м и н и р у ю т о б ъ е к т ы с о ц и а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы : ш к о л ы , б о л ь н и ц ы , д е т с а д ы , а д м и н и с т р а ц и и , ч т о б ы м а к с и м а л ь н о н а н е с т и у р о н " , - з а я в и л д е п у т а т .

Вечером 6 февраля Водолацкий заявил, что ВC России взяли Красноармейск в клещи, а командование ВСУ перед этим покинуло город.