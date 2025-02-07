Депутат сообщил о минировании гражданской инфраструктуры в центре Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали весь центр Покровска (российское название - Красноармейск) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По словам Водолацкого, заминирован центр города в районе рынка и технологического колледжа. По его мнению, перед отходом из города украинские силы подорвут установленную взрывчатку.
"Отряды ВСУ, покидающие города и поселки, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, детсады, администрации, чтобы максимально нанести урон", - заявил депутат.
Вечером 6 февраля Водолацкий заявил, что ВC России взяли Красноармейск в клещи, а командование ВСУ перед этим покинуло город.