Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести часть подразделений из Купянска. Как стало известно военному эксперту, отставному подполковнику Народной милиции ЛНР Андрею Марочко, слова которого приводит ТАСС, из-за этого украинским войскам не хватает сил для контратак на этом направлении.

« Ч а с т ь к у п я н с к о й г р у п п и р о в к и в о о р у ж е н н ы х ф о р м и р о в а н и й Украины была "переполовинена" и, скорее всего, отправлена на другие участки. В самом Купянске украинское командование оставило такое количество украинских боевиков, которое позволяет сдерживать натиск наших войск на определенное время», — констатировал Марочки.

Он добавил, что сейчас в этом районе продолжаются лишь позиционные бои. Они не позволяют той или иной стороне говорить о значительном продвижении.

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Ранее стало известно о расширении российского плацдарма в Харьковской области, итоговой целью которого может стать наступление на Великий Бурлук. По оценкам экспертов, это позволит выйти к Купянску, а также вынудить ВСУ растянуть оборону Волчанска, за который идут бои.