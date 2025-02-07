Российские военнослужащие ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.
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Уточняется, что после удара экипажами было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК ВСУ.
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