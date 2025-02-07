Российские военнослужащие ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны.

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« Э к и п а ж а р м е й с к о й а в и а ц и и н а в е р т о л е т е К а - 5 2 М в с о с т а в е с м е ш а н н о й т а к т и ч е с к о й г р у п п ы н а н е с у д а р а в и а ц и о н н ы м и р а к е т а м и п о л и ч н о м у с о с т а в у и б р о н и р о в а н н о й т е х н и к е В о о р у ж е н н ы х с и л У к р а и н ы в п р и г р а н и ч н о м р а й о н е К у р с к о й о б л а с т и » , — п р о и н ф о р м и р о в а л о р о с с и й с к о е о б о р о н н о е в е д о м с т в о .

Перечислены снаряды французских танков ВСУ

Уточняется, что после удара экипажами было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК ВСУ.

Передовой авиационный наводчик заявил об уничтожении всех целей.

Вечером 6 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области, противник потерял более 200 солдат.

6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.