Генштаб заявил о наступлении ВС РФ

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России (ВС РФ) — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин заявил, что российские военные ведут наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

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Трушин рассказал, что добиться продвижения ВС РФ удалось благодаря коррективам, которые внесли в способы ведения боевых действий.

Российские силы ПВО стали эффективнее противостоять Storm Shadow и ATACMS

« П р е ж д е в с е г о э т о к а с а е т с я в о п р о с о в з а в о е в а н и я г о с п о д с т в а в в о з д у х е и о г н е в о г о п р е в о с х о д с т в а н а д п р о т и в н и к о м , д е з о р г а н и з а ц и и е г о с и с т е м ы у п р а в л е н и я » , — у т о ч н и л о н .

В том же интервью Трушин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами типа Storm Shadow и ATACMS. По его словам, российские военные сбивают вражеские дроны в более широком диапазоне высот и скоростей.