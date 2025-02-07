Российские силы ПВО стали эффективнее противостоять Storm Shadow и ATACMS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин, пишет «Красная звезда».

По его словам, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось повысить эффективность высокоточных средств поражения. Он добавил, что несмотря на активное применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), результативность оружия составляет не менее 90 процентов.

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« Д р у г и м я р к и м п р и м е р о м с т а л и и с с л е д о в а н и я , п о з в о л и в ш и е н а ш и м с р е д с т в а м П В О б о л е е э ф ф е к т и в н о п р о т и в о с т о я т ь з а п а д н ы м р а к е т а м т и п а S t o r m S h a d o w и A T A C M S » , — п о д ч е р к н у л о н .

Генерал-полковник добавил, что российские военные сбивают вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей.

В ночь на вторник, 4 февраля, ВСУ выпустили ракету по территории России. Украина для удара использовала управляемую ракету большой дальности «Нептун». Ее сбили средства ПВО над Азовским морем.